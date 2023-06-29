نقل بقايا بشرية وحطام الغواصة المنكوبة تيتان لليابسة

قال خفر السواحل الأميركي إنه جرى انتشال حطام غواصة سياحية تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة وما يعتقد في أنها بقايا بشرية ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص.

بحسب خفر السواحل فإن السفينة هورايزون أركتيك التي تحمل علم كندا نقلت حطام الغواصة تيتان، التي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وما يعتقد في أنها بقايا بشرية إلى ميناء في سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند على بعد حوالي 644 كيلومترا إلى الشمال من موقع الحادث.

وأضاف خفر السواحل أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أميركي لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحري تشكل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمي في سبب حادث الغواصة تيتان.





وقال بيان خفر السواحل، إن متخصصين طبيين أمريكيين "سيجرون تحليلا رسميا لما يفترض أنها بقايا بشرية جرت استعادتها بعناية من بين الحطام في موقع الحادث".

ولم تُحدد طبيعة البقايا ولا حجمها.

ومن المنتظر أن يلقي فحص الحطام مزيدا من الضوء على سبب الانفجار الكارثي الذي دمر الغواصة تيتان التي يبلغ طولها 22 قدما في 18 يونيو أثناء رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي.

وفتح مجلس سلامة النقل الكندي تحقيقا في الحادث.





المصدر / وكالات