مستوطنون يحتشدون على مدخل ترمسعيا شمال رام الله

احتشد مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وأعاقوا حركة المواطنين.

وأفاد رئيس المجلس البلدي في ترمسعيا لافي شلبي، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنتي "شيلو" و"عيلي" المقامتين على أراضي البلدة وأراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، احتشدوا على مدخل البلدة، وأعاقوا حركة المواطنين.

وأضاف شلبي، أن جيش وشرطة الاحتلال أغلقوا الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس عند مدخل اللبن الشرقية وتم تحويل حركة المركبات الفلسطينية إلى طرق فرعية .

المصدر / فلسطين أون لاين