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البرلمان الأوروبي يدعو إلى توجيه تهم لـ(إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب

28 يونيو 2023 . الساعة 22:34 بتوقيت القدس
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آثار اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة (إسرائيل) على ارتكبها لجرائم حرب.

وجاء في بيان للجنة، اليوم الأربعاء، "تأسف اللجنة للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضي قدماً في التحقيق والملاحقة القضائية".

وأضاف البيان، أن "المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما في ذلك السلام والأمن الدائمين".

ودعا إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات، وقال إن "على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

كما أعربت اللجنة عن "قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية في الأراضي الفلسطينية، التي تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد".

ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه، من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر في تموزز/ يوليو المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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