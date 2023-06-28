عشرات الجنود بسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي يهددون بالعصيان

قال العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنهم "سيرفضون التقدم لأداء الخدمة إذا مضت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، قدماً في خطة تعديل النظام القضائي".

ويأتي التهديد بعدما صرح نتنياهو، بأن حكومته ستمضي في "التعديل"، بعد تعثر المحادثات مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.

ومنذ ذلك الحين، عمل "المشرعون" في الائتلاف الحكومي على تعديل قانوني لما يعرف بـ"معيار المعقول" الذي يقول منتقدون إنه "سيسمح للحكومة بإصدار قرارات تعسفية وسيمنحها الكثير من السلطة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن، 110 من قدامى المحاربين في سلاح الجو وقّعوا على الرسالة، اليوم الأربعاء، قائلين إنه "إذا تم تمرير القانون في الكنيست، أو أي قانون آخر مقترح في إطار التعديلات، فلن يتقدم جنود الاحتياط للخدمة".

وجاء في الرسالة أن: "تشريعا مثل هذا يمنح الحكومة سلطة لا حدود لها دون أي قيود من جانب القضاء وسيوصلنا إلى نقطة اللاعودة، ونرفض الخدمة في جيش بلد غير ديمقراطي".

وينظر إلى الطيارين على أنهم "أهم أفراد جيش الاحتلال وعناصر لا يمكن الاستغناء عنها"، كما تم إصدار رسائل مماثلة من جنود الاحتياط في القوات الأخرى في الأيام الأخيرة.

ودفعت خطط حكومة نتنياهو لتعديل القضاء بدولة الاحتلال إلى أزمة غير مسبوقة في وقت سابق من هذا العام، ما أطلق مجموعة من التهديدات من جنود الاحتياط، الذين يشكلون العمود الفقري لجيش الاحتلال القائم في الأغلب على التجنيد الإجباري، بأنهم لن يحضروا للخدمة إذا تم المضي قدما في الخطة.

المصدر / فلسطين أون لاين