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بلينكن: السعودية ودولة الاحتلال "مهتمتان باحتمالات التطبيع" لكنه "أمر صعب للغاية"

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ليس من مصلحة (إسرائيل) حدوث توترات في المنطقة

بلينكن: السعودية ودولة الاحتلال "مهتمتان باحتمالات التطبيع" لكنه "أمر صعب للغاية"

28 يونيو 2023 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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بلينكن في السعودية (أرشيف)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه "ليس من مصلحة" دولة الاحتلال الإسرائيلي وجود توترات في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية أقامها مجلس العلاقات الخارجية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأضاف أن السعودية ودولة الاحتلال "مهتمتان باحتمالات التطبيع"، لكنه اعتبر أن إتمام التطبيع بينهما "أمرا صعبا للغاية".

وتابع: "لا يمكن أن يحدث التطبيع بين عشية وضحاها، ولكنه احتمال حقيقي ونعمل عليه".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في تولي دور الوسيط من أجل إتمام هذه المسألة.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، جدد بلينكن التأكيد على استمرار بلاده في لعب دور أساسي لتوسيع نطاق التطبيع بين دول الشرق الأوسط ودولة الاحتلال.

وقال إن الولايات المتحدة "تؤيد اندماج (إسرائيل) في الشرق الأوسط، لأن ذلك يخدم مصالح المنطقة".

وتابع: "للولايات المتحدة مصلحة أمنية وطنية حقيقية في تعزيز التطبيع مع السعودية".

وفي عام 2020، طبعت دولة الاحتلال العلاقات مع ثلاث دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والمغرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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