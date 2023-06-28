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مهنئًا بعيد الأضحى

"زعارير": شعبنا الصامد يقف سدًا منيعًا في وجه الاحتلال ومخططات تهويد الأقصى

28 يونيو 2023 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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هنأ النائب باسم زعارير شعبنا الفلسطيني ومقاومته وأسراه والمرابطين في الأقصى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتوجه زعارير بالتهنئة لشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط في كافة أماكن تواجده، وللأمتين العربية والإسلامية.

وأكد على أن مقاومة شعبنا تقف سدا منيعا في وجه الاحتلال ومحاولة السيطرة على الأرض الفلسطينية وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني، مرسلًا لها التهنئة بالعيد.

وأبرق بالتهنئة والتبريكات للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك الذين يقفون في وجه محاولات التهويد والسيطرة على المسجد من قبل الاحتلال.

كما هنأ أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، والمعتقلين السياسيين الذين يرزحون في سجون أمن السلطة الفلسطينية.

وتقدّمت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية بخالص التهنئة والتبريك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة المولى أن يعيده علينا جميعاً بالخير والبركة وبمزيد من الوحدة والاستقرار والازدهار، وقد حقّق شعبنا تطلعاته في التحرير والعودة.

وأبرقت الحركة بالتحيّة إلى عوائل الشهداء والجرحى؛ وإلى أسرانا الأحرار في سجون العدو الصهيوني، وإلى المرابطين على الثغور والقابضين على زناد المقاومة في كل ساحات الوطن، وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس وعموم الضفة والقطاع والداخل المحتل، وفي مخيمات اللجوء والشتات.

ودعت الحركة أن تكون هذه الأيام فرصة لتعزيز قيم الوحدة والتضامن والتكافل، ومعلماً من معالم إظهار الفرح والسرور بالطاعة والعبادة، والتعاهد على مواصلة مسيرة النضال حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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