عضو لجنة المتابعة بالداخل يحمل الاحتلال مسؤولية الجريمة في الوسط الفلسطيني

وجه عضو لجنة المتابعة بالداخل الفلسطيني، محمود مواسي، أصابع الاتهام إلى حكومة الاحتلال وشرطته، بالمسؤولية عن استمرار وتصاعد الجرائم بالداخل المحتل.

وقال مواسي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنهم في لجنة المتابعة بالداخل "نتجه لتغيير آليات التعامل والاحتجاج، وإعلان العصيان المدني لوقف الجرائم وفوضى السلاح في المجتمع الفلسطيني".

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و قُتل شخصان بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في "شفا عمرو" داخل أراضي عام48، الأربعاء، أوّل أيام عيد الأضحى، لتشهد المدينة بذلك مقتل 3 من أبنائها في جريمتي قتل، خلال أقل من 24 ساعة، فيما حاول مجرمون قتل ابنَي رئيس المجلس المحليّ في "طوبا الزنغرية"، واستهدفوهما بإطلاق رصاص، أصاب سيارة كانا يستقلّانها.

وأفادت مصادر إعلامية، أن ضحيّتا جريمة القتل المزدوجة، هما شاب ووالده، وهما عمر خالدي الذي يبلغ من العمر 61 عاما، وابنه محمد، ابن الخامسة والثلاثين.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الجاري، إلى 104 قتلى، بينهم 6 نساء، وشابّة، وطفلان.

المصدر / فلسطين أون لاين