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5 آلاف أسير يحرمهم الاحتلال من العيد بين ذويهم

28 يونيو 2023 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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أعلن نادي الأسير أنه وفي أول أيام عيد الأضحى، يواصل الاحتلال  حرمان الآف الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، من مشاركة عائلاتهم فرحة الأعياد والمناسبات الدينية.

وقال النادي، في بيانٍ له: "إن نحو 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 160 طفلا، و30 أسيرة، و1083 اسيرا إداريا".

وأضاف: "إن 23 أسيرا من الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وحرروا عام 2011 ، وأعيد اعتقالهم عام 2014".

المصدر / فلسطين اون لاين
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#الأسرى #العيد

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