5 آلاف أسير يحرمهم الاحتلال من العيد بين ذويهم

أعلن نادي الأسير أنه وفي أول أيام عيد الأضحى، يواصل الاحتلال حرمان الآف الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، من مشاركة عائلاتهم فرحة الأعياد والمناسبات الدينية.

وقال النادي، في بيانٍ له: "إن نحو 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 160 طفلا، و30 أسيرة، و1083 اسيرا إداريا".

وأضاف: "إن 23 أسيرا من الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وحرروا عام 2011 ، وأعيد اعتقالهم عام 2014".

المصدر / فلسطين اون لاين