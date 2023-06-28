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توتنهام يضم حارس جديدًا لعرينه

28 يونيو 2023 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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تعاقد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو قادما من إمبولي مقابل صفقة تقدر بحوالي 20 مليون دولار.

ويأتي انتقال فيكاريو (26 عاما) إلى نادي شمال لندن تمهيدا لرحيل الحارس المخضرم الفرنسي هوغو لوريس البالغ 36 عاما الذي دافع عن ألوان توتنهام خلال 11 عاما، وقبل 12 شهرا من نهاية عقده.

ويسعى مدرب توتنهام هوتسبير الجديد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو إلى بناء فريق للمستقبل.

وبرز فيكاريو في الموسمين الماضيين مع إمبولي بعدما كان تنقل بين أندية أودينيزي وكالياري وبيروجيا وفينتسيا.

وبات فيكاريو ثاني صفقة يجريها توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية بعد الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي الذي سيبقى بصورة دائمة مع النادي بعدما لعب معه معارا من يوفنتوس الإيطالي.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#توتنهام #حارس مرمى #رياضة أوروبية

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