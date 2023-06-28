النائب "قرعاوي": نفتخر بعوائل الشهداء والأسرى وعلينا مساندتهم

بعث النائب فتحي قرعاوي رسالة إجلالٍ وإكبار إلى عوائل الشهداء والأسرى والمكلومين في عيد الأضحى المبارك.

وأشاد "قرعاوي" بتضحياتهم وصبرهم على مصابهم الجلل، مبينًا أنهم صبروا في بداية الطريقِ ونهايته، فنالوا أجر الحسنيين في الدنيا والآخرة بإذن الله.

وتابع " من حق أبناء الشهداء والأسرى أن يرفعوا رؤوسهم عاليًا لما قدّمه آباؤهم من تضحياتٍ عظيمة وقدموا الغالي والنفيس دفاعًا عن أرضهم وكرامة شعبهم".

ودعا الشعب الفلسطيني لتفقّد عوائل الشهداء والأسرى والمكلومين وزيارتهم وتقديم الهدايا لأبناء الشهداء والأسرى والتخفيف من مصابهم في يوم عيد الأضحى، داعيًا إلى التكافل الاجتماعي في أوسع أبوابه.

من جانبه كان قد دعا النائب عبد الرحمن زيدان الشعب الفلسطيني إلى مؤازرة أهالي الشهداء والأسرى في عيد الأضحى المبارك، والوقوف معهم وتفقدّهم والتخفيف من أزماتهم ومحنهم التي يعيشونها.

وأشاد بالشعب الفلسطيني وهبّته ومبادراته في مساندة المكلومين من أهالي الشهداء والأسرى والمهدّمة بيوتهم وغيرهم، لافتًا أن الشعب الفلسطيني لا يربط المساندة في المناسبات فقط بل في كل الأوقاتِ.

ورأى أن المكلومين تعرضّوا لصدماتٍ نفسيةٍ نتيجة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال، ومن الواجب على كل مقتدرٍ أن يساندهم في أوقات محنتهم.

وأشار إلى أن عيد الأضحى هذا العام في الضفة من أشد الأعياد التي تحملُ ظروفًا صعبةً للغاية من اجتياحات واعتقالاتٍ وقتلٍ وتغولٍ للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وتقع المسؤولية الكبرى في تعويض أسر المكلومين على السلطة أولًا وعليها تعويضهم ولا سيما الذين تعرضوا لهجمات المستوطنين في الفترة الأخيرة من حرقٍ وتدمير للبيوتِ كما يقول "زيدان" الذي أكد أن الضفة مرّت بظروفٍ صعبة، آملًا أن يكون الفرجُ قريبًا.

ووجه "زيدان" التحية للأسرى وعوائل الشهداء والجرحى وكل من قدّم التضحياتِ فداءً لوطنه الحبيب "فلسطين" ودفاعًا عن كرامته.