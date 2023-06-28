بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى.

ويرمي ضيوف الرحمن جمرة العقبة الكبرى بحصى جمعوه من مزدلفة الليلة الماضية، ثم يحلقون أو يقصرون للتحلل من إحرامهم تحللا أصغر، ثم ينزل الحجيج إلى مكة المكرمة، فيطوفون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة، حيث يتحللون نهائيا من إحرامهم فيما يسمى التحلل الأكبر.

ويبيت الحجاج بمنى في الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد التي تسمي "أيام التشريق"، ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ومغادرة منى قبل غروب الشمس.

وكان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة -الليلة الماضية- بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.





















المصدر / فلسطين أون لاين