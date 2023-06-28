الطقس: أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو حارا نسبيا في كافة المناطق الجبلية وحارا جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

في المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء الصيفية المعتدلة نسبيا هي السادة.

وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية. وفي ساعات المساء يصبح الجو منعشا خاصة في المناطق الغورية.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها. في المناطق الغورية والمنخفضة يسود جو شديد الحرارة.

المصدر / فلسطين أون لاين