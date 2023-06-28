عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى المبارك واحتفلوا في باحاته رغم تضييق الاحتلال وإجراءاته المشددة في مدينة القدس المحتلة.

ولبّى الفلسطينيون نداء الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى إفشالًا لمخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى.

ويتزامنُ أداء صلاة العيد مع تصاعد عدوان الاحتلال على مدينة القدس والأقصى من مشاريع استيطانية وتهويدية وسعي احتلالي لتقسيم الأقصى.

توالت الدعوات للحشد وأداء صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط؛ بهدف التصدي لمخططات الاحتلال التهويدية بحقه.

المصدر / فلسطين أون لاين