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بمبلغ خيالي.. نادي انجليزي ينافس الريال لضم "مبابي"

28 يونيو 2023 . الساعة 03:40 بتوقيت القدس
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كليان مبابي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة نادي ليفربول الإنكليزي في ضم مهاجم نادي باريس سان جرمان، الفرنسي، كيليان مبابي.

وقال ماركو كيرديمير، وهو وكيل لاعبين معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطلع على الأمر، إن ليفربول على استعداد لدفع أكثر من 300 مليون دولار للحصول على خدمات هداف مونديال قطر.

وقال الوكيل، الذي قالت الصحيفة إنه على علاقات وثيقة بالمسؤولين القطريين الذين يملكون نادي العاصمة الفرنسية، إنهم غاضبون جدا من قرار اللاعب عدم التجديد مع النادي الباريسي.

ويرتبط اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، بعقد حتى 2024 مع الفريق المملوك قطريا، بيد أنه أبلغ ناديه عدم رغبته في تمديده، وهو يخطط للبقاء موسما أخيرا مع فريق العاصمة، ما قد يعني رحيله في نهاية موسم 2023-2024 مجانا.

وقال كيرديمير: "ستكون هناك أخبار خلال الأسبوع المقبل. ستكون لدينا أخبار من إنكلترا وألمانيا".

وأعاد المهاجم الفرنسي التأكيد على أن "البقاء" في باريس سان جرمان كان "الخيار الوحيد"، رافضا الخوض في تفاصيل المشادة مع النادي بعد رفضه تمديد عقده.

وارتبط اسم مبابي، الذي يعده كثيرون اللاعب الأفضل في العالم بالسنوات المقبلة، طويلا بانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، لكنه قرر البقاء، حتى إشعار آخر، مع فريقه الباريسي.

المصدر / وكالات
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