شركة آبل ستبدأ بإنتاج آيفون 15 مبكراً

نقل موقع Phone arena المتخصص بأخبار عالم الهواتف النقالة تقارير عن بدء شركة آبل الأميركية، عملاق صناعة الهواتف النقالة بـ"تخزين" النسخة الجديدة 15 من هاتفها آيفون عند الموزعين.

ويقول الموقع إن الشركة أرادت تفادي مشكلات العرض التي حصلت عند إصدار النسخة 14، حيث تجمع كثيرون أمام مواقع البيع التي خلا بعضها من الأجهزة لفترة طويلة نسبيا.

ويشاع، وفقا للموقع، إن Apple ستبدأ إنتاج أجزاء iPhone 15 في وقت أبكر من العام الماضي. كما يقول الموقع إن الشركة "متفائلة" بشأن المبيعات، حيث تتوقع شحن 89 مليون وحدة هذا العام.

في المقابل، تم بيع 78 مليون وحدة من iPhone 14 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومن لمحتمل أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro و Pro Max بواسطة شريحة معالجة جديدة يمكن أن تحتوي على إطار من التيتانيوم.

ومن المحتمل أيضا أن يحتوي الطراز الأعلى على كاميرا تليفوتوغرافي بيرسكوب لتمكين التقريب البصري وتصوير الأشياء صغيرة الحجم.

المصدر / وكالات