قتيلان في إطلاق نار بشفاعمرو وكفر كنا بالداخل المحتل

قُتل شخصان في جريمتي إطلاق نار ارتُكبتا في مدينة شفاعمرو، وبلدة كفر كنا بالداخل الفلسطيني المحتل، مساء الثلاثاء 27 يونيو عشيّة عيد الأضحى المبارك.

ففي شفاعمرو، أُصيب شاب في الثالثة والعشرين من عمره، بجراح حرجة، من جرّاء إطلاق نار استهدفه في المدينة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن الشاب نُقل إلى المشفى، بالتزامن مع إجراء عمليات إنعاش له؛ غير أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، لتُقرَّ وقاته في مشفى "رمبام" في حيفا.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن المصاب، "كان ملقى على الأرض في الشارع، وهو فاقد للوعي، ويعاني من إصابة اخترقت جسده، وقد قدمنا ​​له العلاج الطبيّ، وأجرينا له عمليات إنعاش، وتم نقله إلى المشفى في سيارة للعناية المركزة، بالتزامن مع عمليات الإنعاش، حيث كان في حالة حرجة"، قبل أن تُقَرّ وفاته.

وفي كفر كنا، أُصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما، بجراح حرجة، من جرّاء إصابته بإطلاق نار نُفِّذ في البلدة، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وعقب هذه الجرائم وصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ بالداخل المحتل، إلى 101 قتيل، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان، منذ مطلع العام الجاري، وحتّى اليوم.

وبلغت الأعمال الإجرامية داخل الوسط الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 (73) عملاً إجراميّاً، تنوَّعت ما بين إطلاق نار وحالات طعن وأعمال عنف، رصد منها مركز معطى (55) جريمة إطلاق نار، و (10) أعمال عنف و (8) جرائم طعن في الداخل المحتل.

المصدر / وكالات