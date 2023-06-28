21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن إصابة مستوطن.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" ٢١ عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين 3 عمليات إطلاق نار.

وفجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في نابلس، وتصدى الشباب الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين.

وحطم الشبان مركبتين للمستوطنين، بينما اندلعت مواجهات في 9 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وأسفرت عمليات المقاومة عن إصابة مستوطن بالحجارة، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في 4 مواقع.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز تياسير بمدينة طوباس، وخلال اقتحام مخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس.

واندلعت المواجهات في القدس ورام الله وطوباس وقلقيلية ونابلس والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين