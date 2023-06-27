أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في موسم الحج لهذا العام

يعد موسم الحج 1444- 2023 استنثنائيًا حيث إنه جاء بعد ما يقارب العامين من فرض قيود انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحرص المملكة العربية السعودية في كل عام على تقديم خدمات جديدة لتسهيل عملية الحج.

وفي هذا العام حرصت السعودية على استغلال الذكاء الاصطناعي، واعتماد عدد من التقنيات الجديدة لتيسير رحلة الحاج:

أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في موسم الحج 1444

روبوت مجمع الملك عبد العزيز:

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية عن توفير روبوت جديد لاستقبال زوار مجمه الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، ويقوم هذا الروبوت بتعريف الحجاج بالخدمات مع توفير 11 لغة يتحدث بها الروبوت بالإضافة إلى التفاعل مع الزوار من خلال الحركة واللمس.

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وكانت الرئاسة قد قدمت في موسم الحج الماضي 1443 مجموعة من الروبوتات التي عملت على توزيع ماء زمزم، وروبوتات للتعقيم واستقبال الحجاج التي موجودة في موسم الحج الحالي أيضًا.

المكانس الذكية:

تعمل هذه المكانس بشكل يدوي وإلكتروني من خلال التطبيق الذكي الخاص لها، وتم تزويد هذا التطبيق بـ خرائط الذكاء الاصطناعي، ونيزات أخرى تساعد في الحفاظ على سلامة الرخام.

بطاقة شعائر الذكية:

أطلقت بطاقة الشعائر الذكية لأول مرة عام 2021، وهي البطاقة التي ترتبط بالخدمات المقدمة للحاج من أبرزها: استخدام وسائل النقل، دخول المخيمات، الدفع عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، معرفة مواعيد التنقل.

طائرات الدرون:

تعمل هذه الطائرات على فحص شبكة الطرق في المشاعر المقدسة، من أجل التأكد من سلامة وجودة الطرق.

مجموعة من التطبيقات:

اعلن الشيخ عبدالرحمن السديد الرئيس العام لشؤونالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أكبر خطة تشغيلية بعد انتهاء أزمة انتشار فيروزس كورونا المستجد.

وتتضمن هذه الخطة توفير عدد من التطبيقات للحجاج من بينها:

تطبيق ترجمان: يعمل على ترجمة اللافتات للحجاج غير العرب، ولا يحتاج هذا التطبيق الاتصال بالانترنت.

تطبيق تنقل: يساعد في شراء التذاكر وحجز خدمة العربات الكهربائية من اجل أداء مناسك الطواف والسعي في المسجد الحرام.

تطبيق لوامع الأذكار: تطبيق يجمع عدد كبير من الأذكار والأدعية باللغتين العربية والإنجليزية.

تطبيق المقصد: يساعد الحجاج لمعرفة أماكنهم وتسهيل تنقلهم إلى الأماكن التي يرغبون بالتوجه اليها.

مستشفى صحة الافتراضي:

كشفت وزارة الصحة السعودية عن مستشفى الصحة الافتراضي الذي من المفرر أن يقدم عدد من الخدمات "عن بُعد" من خلال أحدث التقنيات.