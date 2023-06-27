نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم

ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس الثلاثاء، مشعر عرفات، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر "مزدلفة".

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة، بطول 25 كيلومترا، أطول ممر مشاة في العالم.

اقرأ أيضا: 287 إصابة بالإجهاد الحراري بين حجاج بيت الله الحرام

ويشهد الممر سنويا في موسم الحج، أكبر حركة سير بشرية في العالم، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وعلى امتداد الممر، تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفا للأجواء، وتخفيفا للحرارة التي تتعدى الأربعين درجة مئوية.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليلتقطوا بعدها الجمار.

ويستحب للحاج أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة، أو في أي مكان بمزدلفة ويستقبل القبلة، ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصيات لرمي الجمرات، ثم يتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، ثم يؤدي الحاج بعدها طواف الإفاضة.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد قضوا هذا اليوم على صعيد عرفات، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، واستمعوا إلى خطبة عرفة.



















