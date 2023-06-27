فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القيادي أبو كويك: المكان الطبيعي لأحرار شعبنا بين أهلهم وليس سجون السلطة

"الدعم السريع" تفرج عن 100 أسير من الجيش السوداني

سجون الاحتلال تُغيّب 5 آلاف أسير عن ذويهم في عيد الأضحى

الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي بعد اعتقال دام 22 عامًا

عواودة: صلاة العيد والرباط في المسجد الأقصى يحميه من التهويد

287 إصابة بالإجهاد الحراري بين حجاج بيت الله الحرام

"زيدان" يدعو لمؤازرة عوائل الشهداء والأسرى وضحايا هجمات المستوطنين

السعودية تعلن اكتمال التصعيد إلى عرفات

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية بورين جنوب نابلس

الكسواني يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداء صلاة العيد فيه

ارتفاع أعداد ضحايا كارثة "عقار الإسكندرية".. وحبس المالك

27 يونيو 2023 . الساعة 22:14 بتوقيت القدس
...
ارتفاع أعداد ضحايا كارثة "عقار الإسكندرية".. وحبس المالك

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، الثلاثاء، من انتشال الجثة الرابعة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة من تحت الأنقاض وهو شخص مجهول الهوية وجاري الكشف عن بياناته.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض وهم مصطفى عثمان أبكر (22 عاما) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وعبد الله يوسف محفوظ.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

وفي السياق، قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس مالك العقار المنهار، وكذلك المقاول الذي تبين قيامه بتعبئة الطابق الأخير رغم صدور قرار إزالة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق في الإسكندرية، 3 تهم لمالك العقار والمقاول، وهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#انهيار مبنى #الأسكندرية #عقار الإسكندرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر