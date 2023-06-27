القيادي أبو كويك: المكان الطبيعي لأحرار شعبنا بين أهلهم وليس سجون السلطة

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، أن المكان الطبيعي لأحرار شعبنا هو الحرية بين شعبهم وأحبتهم، لا خلف القضبان وداخل الزنازين في سجون أجهزة السلطة بالضفة الغربية.

ودعا أبو كويك، قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية للإفراج العاجل عن كافة المعتقليين السياسيين في سجونها، عشية عيد الأضحى المبارك.

وقال إن عشرات المعتقلين السياسيين يعانون الظلم والغياب القسري في سجون السلطة، في يوم عرفة وعشية عيد الأضحى المبارك.

وأكد أبو كويك على حق المعتقلين السياسيين قضاء العيد مع ذويهم وبين أحبتهم.

وحوّلت أجهزة السلطة أمس، رئيس مجلس الطلبة في جامعة "بيرزيت" عبد المجيد حسن وعضو مؤتمر الطلبة يحيى قاسم ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني إلى سجن أريحا.

واختطف جهاز مخابرات السلطة الليلة الماضية عدداً من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح وهم عمير شلهوب ونصر الدين اشتية وعميد حجازي ومحمد الخياط وأنس الشنار، وذلك أثناء استقبالهم لزميلهم الأسير المحرر محمد سلامة بعد عام من الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

كما تواصل أجهزة أمن السلطــة اعتقال الطالب في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح "أيمن محمد درويش" لليوم السابع على التوالي.

وتواصلت المطالبات الفلسطينية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك.

وطالبت حركة "حماس" أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعت الحركة كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية لوحدتنا ولنسيجنا الوطني.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط يخوض معركة مصيرية، في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ما يتطلب وحده الصف الوطني ودعم صمود شعبنا ومقاومته.