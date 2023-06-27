أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير أحمد مصطفى شاهين (44 عامًا) من بلدة كفر شمال القدس المحتلة، بعد 22 عامًا من الاعتقال، وأبعدته عن القدس لمدة خمسة أيام.

شاهد | الأســـــير المقدسي أحمد شاهين يعانق الحرية بعد 22 عامًا من الاعتـــقال.#عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/AFkGCIEG28 — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 27, 2023

وتم الإفراج عن الأسير شاهين من سجن النقب، وجرى استقباله في ساحة بلدية مدينة البيرة.

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والأسير شاهين، حينما اعتقل كانت زوجته حاملًا بطفله عمر الذي أبصر النور بعد اعتقاله بسبعة أشهر، وفي عام 2017 رزق بطفل ثان عبر النطف المحررة وأسماه علي.

يذكر أن 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، و160 طفلاً وقاصرًا، موزعين على سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون".

المصدر / فلسطين أون لاين