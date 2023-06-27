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بالفيديو الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي بعد اعتقال دام 22 عامًا

27 يونيو 2023 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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الأسير أحمد شاهين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير أحمد مصطفى شاهين (44 عامًا) من بلدة كفر شمال القدس المحتلة، بعد 22 عامًا من الاعتقال، وأبعدته عن القدس لمدة خمسة أيام.

وتم الإفراج عن الأسير شاهين من سجن النقب، وجرى استقباله في ساحة بلدية مدينة البيرة.

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والأسير شاهين، حينما اعتقل كانت زوجته حاملًا بطفله عمر الذي أبصر النور بعد اعتقاله بسبعة أشهر، وفي عام 2017 رزق بطفل ثان عبر النطف المحررة وأسماه علي.

يذكر أن 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، و160 طفلاً وقاصرًا، موزعين على سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الأسرى #الدامون #الأسير أحمد شاهين

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