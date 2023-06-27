287 إصابة بالإجهاد الحراري بين حجاج بيت الله الحرام

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل نحو 287 مُصابًا، بإجهاد حراري وضربات شمس بين حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 2023.

وشددت الصحة على الحجاج بضرورة الحرص على شرب المياه والسوائل بكميات كبيرة، واستخدام المظلة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أكدت اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ 10 صباحًا.

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وبلغ إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ نحو 1845045 حاجًّا، منهم (1660915) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184130 حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

ويشهد الحج العام الجاري أعداد الحجاج بمستويات ما قبل الجائحة، بعد سماح السعودية بأداء الفريضة دون أي قيود على الحجاج وأعمارهم، بعد 3 سنوات من تقليص العدد وإجراءات كانت خاصة بكورونا.

المصدر / وكالات