فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"زيدان" يدعو لمؤازرة عوائل الشهداء والأسرى وضحايا هجمات المستوطنين

السعودية تعلن اكتمال التصعيد إلى عرفات

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية بورين جنوب نابلس

الكسواني يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداء صلاة العيد فيه

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن

الناشطة البرغوثي: أجهزة السلطة تنتهج سلوك الاحتلال بحرمان المعتقلين السياسيين من عائلاتهم

حماس تهنئ شعبنا وأمتنا بعيد الأضحى المبارك

الشيخ رائد صلاح يدعو للرباط في الأقصى خلال عيد الأضحى

ما هي أفضل الأدعية في يوم عرفة؟

صبحة يدعو إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبيل عيد الأضحى

السعودية تعلن اكتمال التصعيد إلى عرفات

27 يونيو 2023 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
...
السعودية تعلن اكتمال التصعيد إلى عرفات

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اكتمال عمليات التصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ 10 صباحًا.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي، والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

وأفادت أنه جرى نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمني المحدد لذلك، كما أدّى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستجري نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية حسب الخطط المحددة لهم، بعد ذلك سيفيضون إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.

ويذكر أن الوزارة تشترط لنقل الحجاج عبر الحافلات، التقيد بالجدولة الزمنية، وضرورة توفير مرشد لكل حافلة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع غرفة متابعة نقل الحجاج، ليتم النقل وفق مسارات مخصصة لكل مركز، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#يوم عرفة #عيد الأضحى المبارك #وزارة الحج السعودية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر