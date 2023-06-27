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الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية بورين جنوب نابلس

27 يونيو 2023 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
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الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية بورين جنوب نابلس

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية بورين، جنوب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز منعوا المركبات من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجزي حوارة وعورتا في محيط نابلس، واحتجزت عشرات المركبات.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ودهم طالت عدد من المواطنين في مناطق الضفة المحتلة، وتخلل عملية الاعتقالات مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال انتشرت قبيل ساعات الفجر في محيط مخيم بلاطة، فيما دوت صفارات الإنذار في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في محيط المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #قوات الاحتلال

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