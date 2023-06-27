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الكسواني يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداء صلاة العيد فيه

27 يونيو 2023 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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عمر الكسواني

 دعا مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني لشد الرحال الى المسجد المبارك يوم غد الأربعاء الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما دعا الكسواني كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، أن يؤدي صلاة العيد التي ستقام الساعة السادسة وعشرة دقائق صباحاً.

 ومنذ فجر اليوم توافد آلاف المواطنين إلى المسجد الأقصى، حيث أدوا الصلاة وواصلوا الرباط، وسط تكبيرات العيد التي عمت المسجد المبارك.

 واحتشدت جموع غفيرة من المصلين من مختلف مناطق فلسطين في المسجد الأقصى، تكبر تكبيرات العيد بعد صلاة عصر اليوم.

 وانطلقت دعوات للحشد والصلاة في الأقصى، وجعله مكانًا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد تحت شعار (#عيدك بالأقصى).

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد المبارك.

كما واصلت قوات الاحتلال فرض القيود المشددة على دخول المصلين، من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والتضييق عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #عيد الأضحى #عمر الكسواني

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