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حماس تهنئ شعبنا وأمتنا بعيد الأضحى المبارك

27 يونيو 2023 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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حماس تهنئ شعبنا وأمتنا بعيد الأضحى المبارك

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجودهم كافة، وأمَّتنا العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت الحركة في بيان: " نسأل المولى أن يعيده علينا جميعاً بالخير والبركة وبمزيد من الوحدة والاستقرار والازدهار، وقد حقّق شعبنا تطلعاته في التحرير والعودة".

وأبرقت الحركة بالتحيّة إلى عوائل الشهداء والجرحى، وإلى أسرانا الأحرار في سجون العدو الصهيوني، وإلى المرابطين على الثغور والقابضين على زناد المقاومة في كل ساحات الوطن، وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس وعموم الضفة والقطاع والداخل المحتل، وفي مخيمات اللجوء والشتات.

ودعت الحركة أن تكون هذه الأيام فرصة لتعزيز قيم الوحدة والتضامن والتكافل، ومعلماً من معالم إظهار الفرح والسرور بالطاعة والعبادة، والتعاهد على مواصلة مسيرة النضال حتى تحرير الأرض والأسرى والمسرى.

وتمنت الحركة من الله أن يتقبّل الطاعات والقربات والأعمال الصالحات، من حجّاجنا الميامين من فلسطين والعالم، وأن يرزقهم عودة ميمونة بعد حجّ مبرور وذنب مغفور.

المصدر / فلسطين أون لاين
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