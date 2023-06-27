صبحة يدعو إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبيل عيد الأضحى

دعا الكاتب والباحث محمد صبحة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة قبيل عيد الأضحى المبارك، لتسود فيه أجواء الوحدة.

وقال صبحة في تصريح وصل " " نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن شعبنا الفلسطيني يفرح بيوم عرفة خير أيام الله وبعيد الأضحى المبارك، رغم أنف الاحتلال الذي يسعى جاهدا للتنغيص عليه.

وأضاف أنه "من المؤلم أن تنغص أجهزة السلطة على بعض أبنائنا بالاعتقال، بل من المعيب أن تنتزع الفرحة من عائلات بأكملها لأن ابنها مغيب في زنازين أريحا أو غيرها".

وتساءل: "ألا يكفي هذا الشعب أن يعاني مرارة وجود آلاف من أبنائه ومناضليه في سجون الاحتلال، ألا يكفي مئات العائلات المكلومة من عدوها، حتى نضيف عليهم عشرات العائلات المكلومة من أبناء جلدتها؟".

وحوّلت أجهزة السلطة أمس، رئيس مجلس الطلبة في جامعة "بيرزيت" عبد المجيد حسن وعضو مؤتمر الطلبة يحيى قاسم ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني إلى سجن أريحا.

وتواصلت المطالبات الفلسطينية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك.

وطالبت حركة "حماس" أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعت الحركة كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية لوحدتنا ولنسيجنا الوطني.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط يخوض معركة مصيرية، في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ما يتطلب وحده الصف الوطني ودعم صمود شعبنا ومقاومته.

المصدر / فلسطين أون لاين