قس مسيحي تقوده وأتباعه رؤيا في المنام للإسلام والحج

أثارت قصة إسلام قس مسيحي سابق، رواها خلال أدائه الحج هذا العام، والذي جاء بعد نحو 3 أشهر من إسلامه، تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، لما حوته من تفاصيل مثيرة.

القس السابق الذي تسمى باسم إبراهيم ريتشموند، كان رئيسا لجماعة في كنيسة بجنوب أفريقيا مدة 15 عاما وله آلاف الأتباع، حتى جاءته رؤيا كانت سببا في إسلامه، ونقلها عنه مكتب الاتصال الحكومي بالسعودية، عبر حسابه الرسمي.

وقال ريتشموند خلال روايته قصة إسلامه، "كنت نائما في غرفة صغيرة بالكنيسة ثم سمعت صوتا يقول أخبر رجالك بأن يرتدوا اللباس الأبيض.. فقلت ثياب المسلمين!"، وتوقع أن يكون ذلك مجرد حلم، إلا أنه تكرر أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه في المرة الأخيرة أصبح الصوت قويا جدا، فتوجه بعدها لأتباعه في الكنيسة، وأخبرهم بالأمر ودعاهم لتنفيذ ما طلب منه في المنام فقبلوا جميعا، وعندما اجتمع بهم للمرة الثانية، ارتدى الجميع الملابس البيضاء ودخلوا الإسلام.

وأظهر مقطع فيديو متداول نشره برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2023/6/26)، قيام إبراهيم ريتشموند بتلقين أعداد غفيرة من الرجال والنساء في قاعة كنيسة، الشهادتين، وهم يرتدون ملابس بيضاء.

ويوجد ريتشموند هذه الأيام في البقاع الطاهرة بمكة المكرمة، حيث يؤدي مناسك الحج، بعد أشهر قليلة من اعتناقه الإسلام، ويعبر عن مشاعر فياضة تغمره، حيث كان الأمر بالنسبة له حلما وبات حقيقة.

وعند سفح جبل النور، يُظهر مقطع فيديو آخر، حوارا بين الحاج إبراهيم ريتشموند ومن يُعتقد أنه دليل له، حيث يشير له المتحدث إلى الجبل ويخبره بأن الإسلام بدأ نوره من هنا، فيتأثر إبراهيم ويرد "أشعر برجفة.. أريد الصعود للأعلى".

يتأكد المتحدث من رغبته في الصعود، فيؤكد إبراهيم طلبه، فيقول له محدثه "إنه صعب"، فيرد القس السابق "لا شيء صعب.. عندما تملك القلب لا شيء يكون صعبا.. باسم الله لا شيء صعب.. سيجعلها سهلة عليّ".

المصدر / وكالات