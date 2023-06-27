تحديد موعدها .. مباراة فاصلة لتحديد بطل كأس فلسطين

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن اتحاد كرة اليد عن إقامة مباراة فاصلة تجمع بين خدمات البريج " بطل غزة" وشباب عزون "بطل الضفة الغربية"، لتحديد بطل كأس فلسطين للموسم الحالي.

وكشف باسل أبو زيد عضو اتحاد كرة اليد النقاب، عن موعد وصول بعثة فريق عزون لغزة، بعد إصدار تصاريح لهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكد أبو زيد أن البعثة ستصل غزة يوم الإثنين القادم، وتضم "13" فردا فقط، ما بين إداري وجهاز فني ولاعبين، بعد رفض سلطات الاحتلال اصدار تصاريح لعدد كبير من اللاعبين، مشيرا إلى أن اللقاء سيقام على صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وستكون هذه المباراة الثالثة الذي يجتمع فيها بطل غزة ونظيره في الضفة الغربية في نهائي كأس فلسطين، بعد التي جرت في العام الماضي، بين خدمات النصيرات وشباب عزون وفاز بلقبها الأول، ومن قبلها التي جرت عام 1998، عندما التقى فيها خدمات النصيرات بطل غزة مع ثقافي طولكرم بطل الضفة الغربية، وتوج حينها النصيرات باللقب بعد فوزه في مباراة الذهاب وخسارته في الإياب، ليتفوق بفارق الأهداف.