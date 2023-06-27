تصريح مثير لميسي عن ناديه السابق باريس سان جيرمان وجماهيره

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي، أن التكيف على أسلوب اللعب مع النادي الفرنسي كان أصعب بكثير مما توقعه.

وقال ميسي في تصريحات عبر "بي إن سبورتس": "الحقيقة أنه كان تكيفاً صعباً للغاية، أكثر بكثير مما كنت أتوقع، على الرغم من وجود أشخاص أعرفهم في الفريق وعلاقتي جيدة معهم، كان من الصعب التكيف مع التغيير الجديد، كما إنني وصلت متأخراً ولم أشارك في الفترة التحضيرية".

التكيف مع الفريق

وواصل: "بصراحة كل شيء كان صعباً لي ولعائلتي بأكملها، التكيف مع الفريق، وعلى طريقة اللعب الجديدة، وأيضاً مع زملائي الجدد، وكذلك المدينة".

وعن علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان، قال ميسي: "في البداية كان كل شيء لطيفاً للغاية، مثل الاستقبال، بعد ذلك بدأ الناس يعاملونني بشكل مختلف، جزء من العامة في باريس، كان هناك انفصال مع جزء كبير من جماهير النادي، لكن الغالبية ما زالت تراني وتعاملني كما كان الأمر في البداية".

وكان ميسي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، وعدم تجديد عقده النادي الفرنسي، ليتوقف مشواره عند موسمين فقط مع البي سي جي، لعب خلالهما 75 مباراة وسجل 32 هدفاً، وصنع 35 هدفاً آخر، وفاز مع العملاق الباريسي بلقب الدوري الفرنسي مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.

المصدر / وكالات