شديد: السلطة تمعن في الظلم وسياسة قمع الحريات

قال القيادي في حركة "حماس"، عبد الرحمن شديد، إن أجهزة السلطة تمعن في الظلم وسياسة قمع الحريات بحق طلبة جامعة بيرزيت رغم مناسبة عيد الأضحى ويوم عرفة العظيم.

وأضاف شديد في تصريح وصل " " نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن تحويل طلبة بيرزيت إلى سجن أريحا إمعان من السلطة في الظلم وسياسة قمع الحريات والنيل من عزيمة وإرادة الشباب الشريف الطاهر من طلاب الجامعات وغيرهم.

واستنكر قيام أجهزة السلطة بتحويل رئيس مجلس طلبة بيرزيت عبد المجيد حسن وإخوانه عمر الكسواني ويحيى قاسم إلى مركز تحقيق اريحا، رغم مناسبة عيد الأضحى ويوم عرفة العظيم، حيث تتجلى فيه الطاعات والتوبات والرحمات.

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وأكد على أن هذه السياسة لم تفلح يوما في إرهاب أحرار شعبنا وكسر ارادتهم، موجهًا رسالة إلى أجهزة السلطة قائًلا: "إنكم تحاربون وتقمعون جيلا مدججا بالوعي وصلابة الإرادة ووضوح الطريق".

وأردف: "أنتم اليوم أبعد ما يكون عن قيم دينكم وشعبكم ووطنكم، حاربتم المقاومة 3 عقود وتعاونتم مع المحتل في تجفيف منابعها خدمة مجانية له".

وتابع: "اليوم نرى شجرة العقيدة المتجذرة في عمق القلوب تطلق فروعها الخضراء الندية من جديد في كل ربوع الوطن، تتحدى المحتل وأعوانه، ويرسمون بأيديهم ووعيهم لوحة النصر المبين".

وحوّلت أجهزة السلطة أمس، رئيس مجلس الطلبة في جامعة "بيرزيت" عبد المجيد حسن وعضو مؤتمر الطلبة يحيى قاسم ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني إلى سجن أريحا

وتواصلت المطالبات الفلسطينية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين