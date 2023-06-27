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حالة الطقس في فلسطين اليوم ويوم عيد الأضحى المبارك حتى الجمعة المقبل

27 يونيو 2023 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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حالة الطقس في فلسطين اليوم ويوم عيد الأضحى المبارك حتى الجمعة المقبل

يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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