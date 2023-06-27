بسبب صلاح.. نادٍ سعودي يوقف قلوب جماهير ليفربول

ذكر موقع إذاعة "توك سبورت" البريطانية، أن جماهير ليفربول أصيبت بالذعر لحظة إعلان تعاقد نادي العدالة، الذي هيط مؤخراً إلى دوري يلو السعودي مع محمد صلاح، ظناً منها أن المقصود هو هداف الفريق التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف التقرير: اللاعب المعني لم يكن نجم ليفربول، وهو ما سمح لمشجعي "الريدز" التنفس بعد الصدمة عقب الأنباء التي تم تداولها بشكل واسع عالميا، كان الأمر صعبا على محبي نادي ليفربول، لأن الجميع اعتقد أن الصفقة تخص نجمها المصري، لاسيما بعد انتقال عدد كبير من نجوم كرة القدم الأوروبية إلى الدوري السعودي.

وينتظر ليفربول الكثير من الهداف المصري محمد صلاح في الموسم المقبل، حيث يهدف إلى إعادة "الريدز" للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وإعادة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مجددا.

وقالت الإذاعة الشهيرة في تقريرها: التقط جمهور ليفربول أنفاسه بعدما تأكدوا أن لاعب العدالة الجديد ليس نجم فريقهم، وانتقلوا إلى "تويتر" للكشف عن شعورهم وصدمتهم في الوهلة الأولى.

وكتب أحد المغردين: قفز قلبي، وأضاف آخر: لقد أصبت بالذعر للحظة، وغرد شخص ثالث: لقد تم النيل مني.

وكان محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول إلى 2025، وأحرز 30 هدفا خلال 51 مباراة بجميع مسابقات الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من مساعدة ليفربول من أجل التواجد في المراكز الأربعة الأولى والمشاركة في دوري الأبطال، بدلا من ذلك سيخوض "الريدز" الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

يذكر أن العدالة كان قد أعلن تعاقده مع السعودي محمد صلاح، الذي يلعب في خانة الظهير الأيسر.

المصدر / وكالات