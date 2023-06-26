بوتين يمنح قوات "فاغنر" خيارين.. ما هما؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، إن "منظمي التمرد" الذي تعرضت له بلاده "سيقفون أمام العدالة"، مؤكدًا أن بإمكان عناصر "فاغنر" توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، متهما الغرب بأنه "أراد اندلاع حرب أهلية" في روسيا.

وأضاف بوتين، في كلمة له أنّ "منظمي التمرد يجب أن يفهموا أنهم سيقفون أمام العدالة، والجميع يعرف أنّ هذا عمل إجرامي وكان من شأنه أن يضعف دولتنا".

وتابع: "نتعرض لتهديد من الخارج، لكنّ الذين خططوا لهذا التمرد جعلوا منه بمثابة عمل انتحاري، وهو ما يريده الغرب والنازيون.. يريدون أن يتقاتل الجنود الروس مع بعضهم، وأن يُقتل المدنيون والجنود، ويريدون لروسيا أن تفشل وأن يتشتت مجتمعنا، ويحاولون أن ينتقموا، لكنهم ارتكبوا خطأً وارتدّ ذلك عليهم، خصوصًا فيما يخص تلك القوات الخاصة التي أقسمت على حماية البلد وقامت بتضحيات لإنقاذ روسيا".

المصدر / وكالات