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عفانة: ليكن أضحانا في ساحات الأقصى رباطًا ومراغمة للاحتلال

26 يونيو 2023 . الساعة 21:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قال الناشط والأسير المحرر الشيخ سامح عفانة، إنّ عيد الأضحى يأتي ليتمم فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، داعياً إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.

وذكر عفانة أن "عيد الأضحى وأيام التشريق يجب أن نصلي فيها بالمسجد الأقصى ونشد الرحال إليه، لنستحضر الأحداث العظام التي جرت في باحات هذا المكان المقدس".

وتابع قائلاً: "ما أجمل أن تنعتق الروح بنسمات الأقصى في عيد الأضحى، ويرابط المسلم فيه ويستحضر كل معاني التضحية والفداء والروحانية والاتصال بالله"، مشيراً إلى أنها فرصة عظيمة لصلاة عيد الأضحى في مسجدنا المبارك.

وشدد على أن الصلاة في الأقصى رسالة لتأكيد هويته الإسلامية وأحقيتنا الفلسطينية فيه، قائلاً: "لنشد الرحال إلى الأقصى في هذه الأيام المباركات وليكن أضحانا في ساحاته رباطاً ومراغمة لأعداء الله".

ودعت حراكاتٌ مقدسية اليوم لإحياء فجر عرفة غدًا الثلاثاء في المسجد الأقصى المبارك وإحياء باحاته في أيام العيد، وسط تصاعدٍ في هجمة الاحتلال التهويدية واستفحال اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم.

وانطلقت الدعوات والتحشيد لشد الرحال والصلاة في الأقصى وجعله مكانًا لمعايداتنا والتقائنا مع أهلنا وأحبابنا في العيد تحت شعار (#عيدك_بالأقصى).

المصدر / فلسطين أون لاين
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