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حماس: الاستيطان الإسرائيلي جريمة وعدوان مفتوح على شعبنا

26 يونيو 2023 . الساعة 21:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، أنّ مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، جريمة وعدوان مفتوح يشنّه الاحتلال على شعبنا وأرضنا، وهو قرار سيُصعّد من ثورتنا ومقاومتنا للخلاص من المحتل، وتطهير الأرض والمقدسات من دنَسه.

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وقالت الحركة في بيانها، إنّ تزامن القرار الاستيطاني مع تزايد جرائم المستوطنين في قرى ومدن الضفة وبخاصة في الأشهر الأخيرة، يدعونا لرصّ الصفوف، وتوحيد الرؤى، والرهان على قوة شعبنا، ودعم أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، لضرب الاحتلال على امتداد أرضنا المباركة حتى زواله عنها، وتحقيق تطلُّعات شعبنا في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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