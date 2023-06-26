بايدن: الناتو لم يكن متورطًا في تمرد "فاغنر"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يكن متورطا في تمرد مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية بروسيا.

وقال بايدن، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إنه "من المبكر جدا" تقييم تأثير ذلك التمرد على الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أنه أجرى مكالمة فيديو مع الحلفاء نهاية الأسبوع وأنهم جميعهم متفقون على العمل على عدم السماح لبوتين بتحميل الغرب المسؤولية عن تمرد قائد فاغنر.

وتابع: "أوضحنا أننا لم نكن متورطين، وليس لنا علاقة بما حصل".

ومضى قائلا: "كان هذا جزءًا من صراع داخل النظام الروسي".

المصدر / الأناضول