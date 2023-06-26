الشعبيّةُ تدعو السلطةَ لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبيل حلول عيد الأضحى

دعت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، السلطةَ الفلسطينيّةَ لاستثمار حلول عيد الأضحى وإطلاقِ سراح المعتقلين السياسيِّين والمقاوِمين وكوادر الحركة الطلابيّة المحتجَزِين لدى أجهزتها الأمنيّة، وإغلاق باب الاعتقال السياسي نهائيًّا، وطيّ هذه الصفحة المريرة.

وشددت في بيان تلقى موقع نسخة عنه، على أنّها تنظُر بخطورةٍ إلى استمرار سياسة الاعتقال السياسي، وتجاوزِ الأجهزة الأمنيّة للقراراتِ القضائيّة بإطلاق سراح المعتقلين، والإصرارِ على احتجازهم.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ شعبنا أحوج ما يكون إلى التوحّد في خندق المواجهة في وجه مخططاتِ التصفيةِ التي تنفِّذها حكومة الاحتلال الفاشيّة، داعيةً إلى توفيرِ المناخات الواجبة لتحقيق الوحدة الميدانيًّة والسياسيًّة، ونبذِ مسبِّبات الفرقة والانقسام.

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المصدر / فلسطين أون لاين