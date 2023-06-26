طالبة فلسطينية تتوج بالمركز الرابع في الثانوية العامة في الكويت

توجت طالبة فلسطينية مقيمة في دولة الكويت، بالمركز الرابع في نتائج الثانوية العامة على مستوى البلاد.

وحصلت رجاء نصر، من قرية عنزة، في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، على معدل (99.68) في القسم الأدبي من مدرسة أم هاني الأهلية الثانوية.

وقالت رجاء فور إعلان النتائج، "أهدي هذه النتيجة إلى فلسطين، وإلى أغلى اثنين أبي وأمي، كما أهديه لبلدي الثاني الأردن، ودولة الكويت التي نشأت فيها وترعرعت".

وأضافت رجاء في حديث لـ"قدس برس"، إن "التفوق جاء نتيجة التوكل على الله، ثم الدعاء والمثابرة وعدم اليأس، وجهد في المذاكرة، وتنظيم الوقت، وتشجيع الوالدين".

وذكرت رجاء أنها "لن تقف إلى هذا الحد فسوف تستمر بالتعليم لخدمة فلسطين؛ لأن سلاح العلم أقوى من أي سلاح لتحرير وطننا الغالي من الاحتلال".

من جهته، قال نصر إبراهيم (55 عاماً)، والد رجاء، إنه "شعور جميل، وكنت أنتظر هذه اللحظة التي أرى ابنتي قد تفوقت، وأرجو من الله أن يتم عليها هذا النجاح، وتصل إلى أعلى المراتب".

ووجه والد رجاء عبر "قدس برس" رسالة للآباء بـ"إعطاء الثقة للأبناء وأن يعبروا عن طموحهم، ولا يقفوا حجر عثرة أمام رغباتهم وتحقيق أحلامهم".

وكانت وزارة التربية الكويتية، أعلنت السبت الماضي، نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر (الثانوية العامة)، بنسبة نجاح بلغت 81.62 بالمئة في القسم العلمي، و 80.78 بالمئة للقسم الأدبي، و89.62 بالمئة في المعهد الديني.

المصدر / فلسطين أون لاين