الاحتلال يصادق على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

صادق مايسمى"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لـ"الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل المصادقة، إيداع مخططات لبناء 4,291 وحدة استيطانية جديدة، وتقديم مخططات لبناء 1,332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاتفاق على بناء قرابة ألف وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي"، شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وذلك ردا على عملية إطلاق النار التي نفذت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة أربعة آخرين، فيما استشهد منفذاها، مهند شحادة وخالد صباح.

ويأتي ذلك رغم توجيه الإدارة الأميركية، في الأيام الأخيرة، تحذيرات إلى الحكومة الإسرائيلية على خلفية التصعيد الأمني في الضفة الغربية ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وجاء في التحذيرات الأميركية أن "التصعيد الأمني وتوسيع المستوطنات سيمنعان إبرام اتفاقيات تطبيع أخرى بين دولة الاحتلال ودول عربية، وخاصة مع السعودية، كما سيمنعان انعقاد اجتماع وزراء خارجية (اتفاقيات أبراهام)، الذي تطلق دولة الاحتلال عليه تسمية (منتدى النقب)".

المصدر / فلسطين أون لاين