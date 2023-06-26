فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش

توتر في سجن "رامون" عقب اعتداء قوات الاحتلال على عددٍ من الأسرى

رسمياً: برشلونة يعلن التعاقد مع غوندوغان

ألمانيا.. تسجيل 898 اعتداءً عنصريًا ضد المسلمين خلال 2022

العاهل الأردني: واجبنا الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات

منظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب السلطة بالتوقف فورًا عن سياسة الاعتقال السياسي

على وقع تغير المناخ.. "بعوضة خطيرة" تجتاح أوروبا

والد معتقل سياسي: سلوك أجهزة السلطة تجاه طلبة بيرزيت تصعيد خطير وإصرار معيب

جيش الاحتلال يحقق في "مقطع فيديو" يظهر إطلاق صاروخين من جنين

بالفيديو "حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

26 يونيو 2023 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
...
"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، إسقاط مُسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي "العزية" قرب "زبقين" الجنوبية.

وأكد "الإعلام الحربي" التابع للحزب عملية إسقاط المسيرة في بيان مقتضب، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن الحادثة.

اقرأ أيضا: مسؤول بالمستوطنات: خيام حزب الله تثير قلقًا بين المستوطنين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليقا على إسقاط المسيرة في بيان مقتضب: إن "طائرة مُسيّرة، لم يفصح عن طرازها، سقطت في الأراضي اللبناني خلال نشاط روتيني"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

#شاهد| لحظة إسقاط طائرة مسيرة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي العزيزة جنوب لبنان. pic.twitter.com/GjnA18G00G

— فلسطين أون لايـن (@F24online) June 26, 2023
المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الاحتلال الإسرائيلي #حزب الله اللبناني #إسقاط مسيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة