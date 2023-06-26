"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، إسقاط مُسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي "العزية" قرب "زبقين" الجنوبية.

وأكد "الإعلام الحربي" التابع للحزب عملية إسقاط المسيرة في بيان مقتضب، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن الحادثة.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليقا على إسقاط المسيرة في بيان مقتضب: إن "طائرة مُسيّرة، لم يفصح عن طرازها، سقطت في الأراضي اللبناني خلال نشاط روتيني"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

#شاهد| لحظة إسقاط طائرة مسيرة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي العزيزة جنوب لبنان. pic.twitter.com/GjnA18G00G

— فلسطين أون لايـن (@F24online) June 26, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين