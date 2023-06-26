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ألمانيا.. تسجيل 898 اعتداءً عنصريًا ضد المسلمين خلال 2022

26 يونيو 2023 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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ألمانيا.. تسجيل 898 اعتداءً عنصريًا ضد المسلمين خلال 2022

شهدت ألمانيا تسجيل 898 اعتداء عنصرياً استهدف المسلمين، طيلة عام 2022.

جاء ذلك في تقرير أعده تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين (CLAIM) الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له ويحظى بدعم وزارة الأسرة الألمانية.

وأوضح التقرير أن 898 اعتداء عنصرياً استهدف المسلمين خلال العام الماضي، أي بمعدل اعتداءين يومياً.

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وأضاف أن "الاعتداءات الموثقة هذه شملت اعتداءات جسدية ولفظية وخطاب كراهية ضد المسلمين، إضافة إلى إلحاق الضرر بالممتلكات وممارسة العنف".

ونالت النساء المحجبات النصيب الأكبر من الاعتداءات العنصرية هذه، تلاهن الطلاب المسلمين.

وفي معرض تعليقها في هذا الشأن، قالت ريما هنانو، المسؤولة في تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين، إن هناك "حاجة ماسة لتضامن عاجل من قبل المجتمع مع ضحايا هذه الاعتداءات".

وأضافت أن الحل لمكافحة هذه الظاهرة هو "توعية المجتمع بالقدر الكافي".

المصدر / الأناضول
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