العاهل الأردني: واجبنا الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات

قال العاهل الأردني، عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، إنه "لن يتراجع عن موقفه الشخصي وموقف الأردن بالنسبة للقضية الفلسطينية".

وأضاف خلال لقائه عددا من وجهاء وأبناء وبنات لواء الرصيفة التابع لمحافظة الزرقاء شرق الأردن: "واجبنا الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات".

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وأكّد أهمية الاستفادة في المجال الصناعي من الموقع الحيوي للواء ودعم القطاع الخاص لإقامة المشروعات بما يعود بالنفع على الأردنيين.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أدانت يوم الأربعاء الماضي؛ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بعدد من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بـ"وقفها فورا".

واعتبرت أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد، وتمثّل اتجاها خطيرا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورا".

المصدر / فلسطين أون لاين