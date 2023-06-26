جيش الاحتلال يحقق في "مقطع فيديو" يظهر إطلاق صاروخين من جنين

قال ناطق عسكري من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، إن قواته تتحقق من "مقطع فيديو" نشر في منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية لإطلاق صاروخين من جنين.

وأظهر مقطع فيديو حمل اسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس "كتيبة العياش"، تجهيز صاروخين وإطلاقهما، ووضع بجانب أحد الصواريخ قبيل إطلاقه تبني للعملية بتاريخ اليوم الإثنين.

ونقلت قناة "ريشت كان" العبرية، عن الناطق الإسرائيلي، إنه يجري التحقق من هذه العملية.

وتعتبر هذه المرة الثالثة في غضون شهر واحد التي يتم فيه محاولة إطلاق صواريخ من الضفة الغربية، كما ظهر في مقاطع فيديو سابقة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد في 24 من أيار/مايو الماضي محاولة إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة "شكيد"، وأنه عثر على منصة إطلاق الصاروخ ومتفجرات بالمنطقة.

وزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في بيان، مساء أمس الأحد، إنه يحقق مع فلسطيني من قرية "عجول" في رام الله، وسط الضفة الغربية، يدعى عبد الحكيم بواطنة، بذريعة محاولته إطلاق صاروخ نحو القدس بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" قبل نحو شهرين.

من جانبه، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ حسين أبو كويك في وقتٍ سابقٍ، أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، أمام قوات الاحتلال والمستوطنين، وسيواصل طريق المقاومة حتى دحر المحتل.

وأوضح أبو كويك أن "الارتدادات والفعاليات المقاومة المشهودة في الضفة الغربية، والتي تتصاعد في كل وقت، تشكل رسالة قوية موجهة للاحتلال، بإصرار شعبنا على مواصلة مقاومته ونضاله، والتي من الممكن أن تتدحرج إلى انتفاضة ثالثة".

المصدر / فلسطين أون لاين