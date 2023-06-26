حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة قبيل العيد

طالبت حركة حماس، أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط يخوض معركة مصيرية، في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ما يتطلب وحدة الصف الوطني ودعم صمود شعبنا ومقاومته.

وطالبت الحركة أجهزة السلطة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها قبيل حلول العيد، داعية كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية للوحدة والنسيج الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين