فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يمدّد اعتقال الأسير المقدسي رشدي أبو رموز

عائلة بلال اشتية .. نجل في سجون الاحتلال وآخر تلاحقه السلطة

حماس: تصريحات نتنياهو باجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية تؤكد فاشيَّة الكيان

بحر: ندعو الجنائية الدولية للشروع بآليات محاسبة قادة الاحتلال على جريمة حصار غزة

اعتداءات المستوطنين في الضفة.. السلطة تتجاهل واللجان الشعبية تتصدى

أجهزة السلطة تنقل (3) معتقلين سياسيّين لسجن أريحا

"التنمية الاجتماعية" تخذل منتفعي الشؤون بعدم صرف المخصَّصات قبل العيد

ناصر الدين: المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة جريمة

محامية: السلطة صعَّدت اعتقالاتها السياسية في مايو ويونيو

آراء طلبة التوجيهي تجاه امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات

حماس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة قبيل العيد

26 يونيو 2023 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

طالبت حركة حماس، أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط يخوض معركة مصيرية، في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ما يتطلب وحدة الصف الوطني ودعم صمود شعبنا ومقاومته.

وطالبت الحركة أجهزة السلطة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها قبيل حلول العيد، داعية كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية للوحدة والنسيج الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #اعتقال سياسي #امن السلطة #تنسيق امني #ملاحقة امنية #عيد الاضحي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة