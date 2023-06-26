حماس: تصريحات نتنياهو باجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية تؤكد فاشيَّة الكيان

أكدت حركة "حماس" أن تصريحات نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الفاشيَّة حول ضرورة العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة لهم، تؤكد مجدّداّ وبوضوح أهداف الكيان الفاشي القائم على فكرة الإبادة والتطهير العرقي، والاستيطان الإحلالي، بعيداً عن شعارات السلام المزعوم والزائف.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن تصريحات نتنياهو تستدعي من قيادة السلطة الفلسطينية ومنظَّمة التحرير الفلسطينية إعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال وفي مسار التسوية والمفاوضات العبثية، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني معه، وتحويل البوصلة باتجاه تعزيز الموقف الوطني ضد الاحتلال على قاعدة استمرار الثورة حتى زواله عن أرضنا ومقدَّساتنا الإسلامية والمسيحية، فدولتنا وحقوقنا الوطنية تُنتزع بالقوة ولا تستجدى من الأعداء.

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ودعت أشقاءنا العرب إلى تفعيل مقاطعة الكيان المحتل ووقف كل أشكال التطبيع معه، والذي لم يزده إلا عدوانية وغطرسة، وفتح شهيته على مزيد من الوحشية وسرقة الأرض وانتهاك كرامة الإنسان وحرمة المقدَّسات.

وكما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك المواقف والتصريحات التي تجاوزت أبسط الحقوق وانتهكت كل القوانين والقرارات ذات الصلة حتى باتت تهدّد السلم والأمن في المنطقة، ما يُلقي بمزيد من المسؤولية على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية كافة، ذات الصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين