"التنمية الاجتماعية" تخذل منتفعي الشؤون بعدم صرف المخصَّصات قبل العيد

قرَّرت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، اليوم الإثنين، عدم صرف مخصَّصات منتفعي الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، "إن بعض الإجراءات الفنية حالت دون صرف مخصَّصات الشؤون قبل عيد الأضحى".

وذكر أنه سيتم صرف الدفعة للمستفيدين "فور انتهاء عملية التدقيق مباشرة بعد عطلة العيد".

وأضاف مجدلاني: "إن الوزارة تأسف لتأخر صرف المخصَّصات".

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ويشكل قرار الوزارة بعدم صرف مخصَّصات منتفعي الشؤون لأسباب فنية، خطوة خذلان جديدة تجاههم.

وتعاني الأسر التي تعتمد بشكلٍ كُلي على تلك المخصَّصات عسرًا شديدًا في تدبير شؤونهم المعيشية ومتطلباتها قد تمتد لأشهر في إثر عدم التزام وزارة المالية والتنمية في رام الله بصرف تلك المخصَّصات في مواعيدها رغم توفر الأموال بذريعة عدم توفر السيولة والإجراءات الفنية.

ولم تتلقَّ هذه الأسر خلال العام الجاري سوى دفعة واحدة من مستحقاتهم، في شهر إبريل الماضي، بعد أن كانت توزَّع نحو كل 3 أشهر.

وتطلع المستفيدون من برنامج الحماية الاجتماعية إلى صرف مخصَّصاتهم النقدية التي تتراوح قيمتها بين 750 و1800 شيقل للأسرة الواحدة حسب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية قبل عيد الأضحى لمساعدتهم على تدبّر أحوالهم والتغلب على المصروفات الكبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين