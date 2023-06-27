27 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 27 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1967 الكنيست يصدر قرارًا يدعو إلى ضم شرق القدس إلى أراضي 48.

الكنيست يصدر قرارًا يدعو إلى ضم شرق القدس إلى أراضي 48. 1993 استشهاد قائد القسام في قطاع غزة جميل وادي والملقب جنرال القسام في مخيم خان يونس عقب تنفيذه عملية بطولية واشتباكه مع حاجز صهيوني فأصاب الضابط بجروح قاتلة قبل أن يرتقي وادي شهيدًا.

استشهاد قائد القسام في قطاع غزة جميل وادي والملقب جنرال القسام في مخيم خان يونس عقب تنفيذه عملية بطولية واشتباكه مع حاجز صهيوني فأصاب الضابط بجروح قاتلة قبل أن يرتقي وادي شهيدًا. 2004 القسام يفجر ثلاث عبوات ناسفة مزروعة في نفق أسفل موقع "أورحان" العسكري الصهيوني شمال خان يونس وقد أسفرت العملية عن مقتل 7 جنود.

القسام يفجر ثلاث عبوات ناسفة مزروعة في نفق أسفل موقع "أورحان" العسكري الصهيوني شمال خان يونس وقد أسفرت العملية عن مقتل 7 جنود. 2006 ألوية الناصر صلاح الدين تتمكن من أسر وقتل المستوطن الصهيوني "إلياهو أشدي" من مغتصبة إيتمار قرب نابلس.

ألوية الناصر صلاح الدين تتمكن من أسر وقتل المستوطن الصهيوني "إلياهو أشدي" من مغتصبة إيتمار قرب نابلس. 2006 استشهاد حمزة محارب أحد مجاهدي كتائب القسام وإصابة 5 أخرين في قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

استشهاد حمزة محارب أحد مجاهدي كتائب القسام وإصابة 5 أخرين في قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة. 2007 توني بلير يستقيل من رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة وجوردون بروان يخلفه.

توني بلير يستقيل من رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة وجوردون بروان يخلفه. 2007 استشهاد 13 مواطناً في اعتداءين لجيش الاحتلال على حي الشجاعية وبلدة خزاعة.

استشهاد 13 مواطناً في اعتداءين لجيش الاحتلال على حي الشجاعية وبلدة خزاعة. 2008 بيل غيتس يتنحى عن منصبه في مؤسسة مايكروسوفت وذلك لرغبته بالتفرغ لأعمال مؤسسة بيل ومليندا غيتس.

بيل غيتس يتنحى عن منصبه في مؤسسة مايكروسوفت وذلك لرغبته بالتفرغ لأعمال مؤسسة بيل ومليندا غيتس. 2015 موجة حر في الباكستان تقتل أكثر من 1300 شخص منذ أن ضربت البلاد منذ حوالي نصف شهر.

موجة حر في الباكستان تقتل أكثر من 1300 شخص منذ أن ضربت البلاد منذ حوالي نصف شهر. 2016 4 تفجيرات انتحارية متتالية استهدفت بلدة القاع اللبنانية قرب الحدود مع سوريا، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح.

4 تفجيرات انتحارية متتالية استهدفت بلدة القاع اللبنانية قرب الحدود مع سوريا، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح. 2017 سلسلة من الهجمات الإلكترونية تجتاح بعض المواقع الرسمية في أوكرانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين