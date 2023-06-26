"الشعبية" تدعو لعرقلة خطط الاحتلال تشغيل مطار "رامون"

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، أبناء الشعب الفلسطيني إلى إفشال مخطَّطات الاحتلال الإسرائيلي تشغيل مطار "رامون" لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت في بيان صحفي وصل " " أن شعبنا يعي تمامًا مخاطرَ هذه الخطوة الهادفة لعزله عن عمقه وامتداده العربي".

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وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفض السفر عبر مطار "رامون" الإسرائيلي، باعتباره تكريسًا لوقائع يفرضها الاحتلال ضمن مخطَّطات الضم والإلحاق والتبعية، عدا عن توفير دعمٍ للاقتصاد الإسرائيلي، وتأكيدًا على سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا.

وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية واللجنة الإدارية في قطاع غزة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تُفشل مخطّطات الاحتلال بسفر المواطنين الفلسطينيّين عبر مطار "رامون"، ومنعه من استغلال حاجة المواطنين للسفر، داعيةً إلى بذل جهودٍ من أجل تخفيف معاناتهم في السفر عبر معبري رفح والكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين